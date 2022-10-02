Silah Süsleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Silah Süsleme İşçisi Tanımı;
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Silah Süsleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Silah Süsleme İşçisi Maaşları
Silah Süsleme İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Silah Süsleme İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Silah Süsleme İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
7222.20
Meslek Adı :
Silah Süsleme İşçisi
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Alt Ana Grubu :
Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar
Meslek Grubu :
Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Birim Grubu :
Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Okur Yazar
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
- Görev ve İşlem Basamakları :
- Güncel Meslek : EVETYORUM KAT: Yukarıdaki Silah Süsleme İşçisi maaşlarına ek olarak sizlerde Silah Süsleme İşçisi mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.
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