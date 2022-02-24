Silindir Kapağı Taşlama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Silindir Kapağı Taşlama İşçisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Silindir Kapağı Taşlama İşçisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Silindir Kapağı Taşlama İşçisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Silindir Kapağı Taşlama İşçisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Silindir Kapağı Taşlama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Silindir Kapağı Taşlama İşçisi Maaşları

Silindir Kapağı Taşlama İşçisi maaşı ortalama olarak aylık 5426,5_TL'dir. En düşük Silindir Kapağı Taşlama İşçisi maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6600_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Silindir Kapağı Taşlama İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7223.73

Meslek Adı :

Silindir Kapağı Taşlama İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Makine parçalarının arızalarını gidermek için silindir kapaklarını açan arızalı parçaları değiştiren monte eden tamir ve bakımını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Silindir Kapağı Taşlama İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makine parçalarının arızalarını gidermek için silindir kapağını sökmek temizlemek,

b) Subap yaylarının arızalarını ve yuva aşınmaları olup olmadığını kontrol etmek,

c) Silindir kapağını makinadan sökmek arızalı olan kapakları ayırmak,

d) Subap yaylarıyla , subapların yuvalarının oynayıp oynamadığını kontrol etmek,

e) Arızalı olan subap ve yuvaları değiştirmek,

f) Silindir kapağının eğri olup olmadığını kontrol etmek eğri olanları ıskartaya ayırmak,

g) Eğri silindir kapaklarını taşlama tezgahında taşlamak,

h) Silindir kapağı çatlak olup olmadığını kontrol etmek,

i) Yuvaların tornalama işlemini yapmak,

j) Sökülen silindir kapaklarını toplamak monte etmek çalışır faal hale getirmek,

k) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek,uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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