Silindir Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Silindir Operatörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Silindir Operatörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Silindir Operatörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Silindir Operatörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Silindir Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Silindir Operatörü Maaşları

Silindir Operatörü maaşı ortalama olarak aylık 5926,5_TL'dir. En düşük Silindir Operatörü maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7600_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Silindir Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8342.15

Meslek Adı :

Silindir Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Hafriyat Makineleri Ve Benzer Makinelerin Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Silindir Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, silindirlerin günlük kontrol ve bakımını yapma, silindirleri kullanarak toprak, stabilize, asfalt gibi zeminleri, zeminin yapısına ve iş çeşidine uygun olarak sıkıştırma işlemlerini, ekonomik ve güvenli bir şekilde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Silindir Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Trafik güvenliğine ilişkin önlemleri almak,

b) Silindirin günlük kontrol ve bakımını yapmak,

c) Periyodik bakım yapılmasını sağlamak,

d) Gresörlüklere yağ basmak, gerekli kontrolleri yapmak,

e) Basit arıza ve eksiklikleri gidermek,

f) Silindirle zemin sıkıştırma işlemlerini yapmak,

g) Silindiri çalışma ısısına getirmek,

h) Silindirin arazi ayarlarını yapmak,

i) Silindiri sıkıştırılacak zemin üzerinde yürütmek,

j) Vibrasyon sistemini devreye sokmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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