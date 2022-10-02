Silindirik Tertipli Baskıcı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Silindirik Tertipli Baskıcı görev tanımı nedir, Silindirik Tertipli Baskıcı ne iş yapar, Silindirik Tertipli Baskıcı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Silindirik Tertipli Baskıcı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Silindirik Tertipli Baskıcı Tanımı;

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Silindirik Tertipli Baskıcı Maaşı Ne Kadar? 2022 Silindirik Tertipli Baskıcı Maaşları

Silindirik Tertipli Baskıcı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Silindirik Tertipli Baskıcı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Silindirik Tertipli Baskıcı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7322.40

Meslek Adı :

Silindirik Tertipli Baskıcı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Basımcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Düz bir satıh üzerine tespit edilmiş mürekkepli bir dizgi ile kağıtlar üzerine silindirlerle baskı yapan bir matbaa makinesini ayarlayıp çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Silindirik Tertipli Baskıcı İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mürekkep silindirlerini temizleyip ve makineyi yağlamak, b) Mürekkep yataklarını doldurup mürekkebin silindirler üzerine akışını tanzim etmek,

c) Tertip silindirini makine üzerindeki tablasına kamalarla tespit etmek,

d) Hurufat yüzüne ağaç bir takoz koyup üzerine bir tokmakla vurarak baskı yüzünü düzlemek,

e) Tablanın yüzüne baskının her noktasında aynı basınca maruz kalacak tarzda ince kağıtlar tatbik etmek,

f) Makineyi çalıştırıp bir prova basmak,

g) Provayı inceleyip hafif kısımlara kağıt yapıştırıp fazla basılan yerleri kesip çıkararak bir kalıp yapmak,

h) Kalıbı silindir üzerine ve tertiple tamamen aynı seviyede olacak tarzda koymak,

i) Birkaç prova daha basarak düzgün bir baskı elde edinceye kadar gerekli ayarları yapmak,

j) Kağıt kılavuzlarını, otomatik sayacı, kağıt besleme mekanizmasını kurup ayarlamak,

k) İşe yetecek kadar kağıdın bulunmasını kontrol etmek,

l) Makineyi çalıştırıp baskının doğru olarak devam etmesini sağlamak,

m) Baskı bitince makineyi durdurur ve basılmış tertibi makineden çıkarmak,

n) Renkleri tutturabilmek için mürekkepleri karıştırabilir, kağıdı elle makineye verebilir veya bu işi yardımcısına yaptırabilir. Sayfaları tertip ve tanzim edebilir. Aynı zamanda ufak tamirler de yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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