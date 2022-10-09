Şilte Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Şilte Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Şilte Makinesi Operatörü ne iş yapar, Şilte Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Şilte Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Şilte Makinesi Operatörü Tanımı;

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Şilte Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Şilte Makinesi Operatörü Maaşları

Şilte Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Şilte Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Şilte Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8159.21

Meslek Adı :

Şilte Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Şilte Makinesi Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

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