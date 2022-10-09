Şilte Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Şilte Makinesi Operatörü Tanımı;
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Şilte Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Şilte Makinesi Operatörü Maaşları
Şilte Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Şilte Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Şilte Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
8159.21
Meslek Adı :
Şilte Makinesi Operatörü
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar
Meslek Alt Ana Grubu :
Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri
Meslek Grubu :
Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri
Meslek Birim Grubu :
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Şilte Makinesi Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
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