Sınai ve Tıbbi Gazlar Üretim, Dolum ve Depolama Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Sınai ve Tıbbi Gazlar Üretim, Dolum ve Depolama Elemanı görev tanımı nedir, Sınai ve Tıbbi Gazlar Üretim, Dolum ve Depolama Elemanı ne iş yapar, Sınai ve Tıbbi Gazlar Üretim, Dolum ve Depolama Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sınai ve Tıbbi Gazlar Üretim, Dolum ve Depolama Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sınai ve Tıbbi Gazlar Üretim, Dolum ve Depolama Elemanı Tanımı;

Sınai ve Tıbbi gazların kimyasal yapılarını ve üretimi yöntemlerini, kullanım alanlarını bilen, bu gazların tüplere dolumu ile ilgili proses ve tekniklerini ve depolama işlerini yapabilen kişidir.

Sınai ve Tıbbi Gazlar Üretim, Dolum ve Depolama Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Sınai ve Tıbbi Gazlar Üretim, Dolum ve Depolama Elemanı Maaşları

Sınai ve Tıbbi Gazlar Üretim, Dolum ve Depolama Elemanı maaşı ortalama aylık 3.900- TL’dir. En düşük Sınai ve Tıbbi Gazlar Üretim, Dolum ve Depolama Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sınai ve Tıbbi Gazlar Üretim, Dolum ve Depolama Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Sınai ve Tıbbi Gazlar Üretim, Dolum ve Depolama Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Sınai ve Tıbbi Gazlar Üretim, Dolum ve Depolama Elemanı Ne İş Yapar?

Sınai ve Tıbbi Gazlar Üretim, Dolum ve Depolama Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

b) Gazların üretimi, dolumu ve depolama özelliklerini İşlerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Sınai ve Tıbbi Gazlar Üretim, Dolum ve Depolama Elemanı Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Sınai ve Tıbbi Gazlar Üretim, Dolum ve Depolama Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Sınai ve Tıbbi Gazlar Üretim, Dolum ve Depolama Elemanı mesleğinin meslek kodu 8131.99 olarak belirlenmiştir

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