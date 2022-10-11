Şişe Ayıklayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Şişe Ayıklayıcısı görev tanımı nedir, Şişe Ayıklayıcısı ne iş yapar, Şişe Ayıklayıcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Şişe Ayıklayıcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Şişe Ayıklayıcısı Tanımı;

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Şişe Ayıklayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Şişe Ayıklayıcısı Maaşları

Şişe Ayıklayıcısı maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Şişe Ayıklayıcısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Şişe Ayıklayıcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9612.05

Meslek Adı :

Şişe Ayıklayıcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Çöpçüler Ve Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Çöpçüler

Meslek Birim Grubu :

Çöp Tasnif Ediciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Güncel Meslek : EVET

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