Şişe Etiketleme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Şişe Etiketleme Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Şişe Etiketleme Makinesi Operatörü ne iş yapar, Şişe Etiketleme Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Şişe Etiketleme Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Şişe Etiketleme Makinesi Operatörü Tanımı;

__

Şişe Etiketleme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Şişe Etiketleme Makinesi Operatörü Maaşları

Şişe Etiketleme Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Şişe Etiketleme Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Şişe Etiketleme Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8183.10

Meslek Adı :

Şişe Etiketleme Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Paketleme, Şişeleme Ve Etiketleme Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Otomatik şişe etiketleme makinesine nezaret ederek banttan gelen şişelerin ön ve arka kısımlarına etiketleme yapılması, printer cihazıyla ürün bilgilerinin etiket üzerine yazdırılması ve ürünün zorunlu barkot cihazından geçirilerek mali barkot yazdırılması işlemlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Şişe Etiketleme Makinesi Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Şişe etiketleme makinesinin ve printer cihazının ürüne uygun ayarlarını yapmak,

b) Etiketleme makinesini deneme üretimiyle devreye almak,

c) Banttan gelen şişelerin kontrollerini yapmak, hatalı şişeleri ayırmak,

d) Bant üzerinde olası sıkışma ve birikmeleri önlemek,

e) Makine haznelerine eksildikçe etiket ve tutkal beslemesi yapmak,

f) Hatasız şişelerin otomatik etiketleme işlemlerine nezaret etmek,

g) Etiketlemeden çıkan şişelerin gözle kontrollerini yapmak, hatalı şişeleri ayırmak,

h) Printer cihazıyla şişe etiketleri üzerine ürün bilgilerinin yazdırılmasını sağlamak,

i) Barkot cihazının aktivasyonunu takip etmek, yazdırma kontrolü yapmak, arızasını bildirmek,

j) Otomatik etiketleme ve yazdırma işlemlerinin görsel kontrollerini yapmak,

k) Etiketleme, ürün bilgisi yazdırma ve barkot yazdırma hatası olan şişeleri banttan ayırmak,

l) Ürün değişiminde, etiketleri, yazdırma bilgilerini ve makine ayarlarını değiştirmek,

m) Makine aparatları yıprandığında veya kırıldığında parça değişimi yapmak,

n) Makine arıza ve aksaklıklarının giderilmesini sağlamak,

o) İşlemlere ait matbu form kayıtlarını tutmak,

p) Sistem etiketleme hattının temizlik işlemlerini yapmak,

q) Çalışma alanının temizlenmesini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?