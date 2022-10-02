Şişirme Pres Tezgahı İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Şişirme Pres Tezgahı İşçisi görev tanımı nedir, Şişirme Pres Tezgahı İşçisi ne iş yapar, Şişirme Pres Tezgahı İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Şişirme Pres Tezgahı İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Şişirme Pres Tezgahı İşçisi Tanımı;

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Şişirme Pres Tezgahı İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Şişirme Pres Tezgahı İşçisi Maaşları

Şişirme Pres Tezgahı İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Şişirme Pres Tezgahı İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Şişirme Pres Tezgahı İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7221.07

Meslek Adı :

Şişirme Pres Tezgahı İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Demirciler, Dövme Ve Hadde İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tavlanmış boruların ağızlarını genişleten bir pres tezgahını çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Şişirme Pres Tezgahı İşçişi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşlenecek boruların çaplarına göre kullanacağı malafayı ve işlem anında boruların kaymasını önleyen kalıpları seçmek ve tezgah üzerine takmak,

b) İşlenecek boruları tav ocağına sokmak,

c) Pres tezgahını çalıştırmak,

d) Tazyikli su vanasını açmak,

e) Belirli derecede ocakta tavlanan boruyu presin gövdesine yerleştirmek ve ilgili levyeyle boruya sıkıştırmak,

f) Malafa levyesini hareket ettirerek boru ağzının otomatik bir şekilde genişletilmesini sağlamak,

g) Malafayı ve kalıbı levyeyle geri almak,

h) Ağzı genişleyen, boruyu tezgah üzerinden çıkartmak,

i) Aynı işlemi tekrarlamak,

j) İş bitimlerinde tezgahın bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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