Sıvacı-Tezyinat Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sıvacı-Tezyinat görev tanımı nedir, Sıvacı-Tezyinat ne iş yapar, Sıvacı-Tezyinat olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sıvacı-Tezyinat mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sıvacı-Tezyinat Tanımı;

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Sıvacı-Tezyinat Maaşı Ne Kadar? 2022 Sıvacı-Tezyinat Maaşları

Sıvacı-Tezyinat maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sıvacı-Tezyinat maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sıvacı-Tezyinat iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7123.06

Meslek Adı :

Sıvacı-Tezyinat

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Sıvacılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tezyini pano imali için pano kalıplarına alçı döken, imal ettiği panoları yerlerine takan, kenarlarını düzelten ve gereken rötuşları yapan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Sıvacı (Tezyinat)işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Alçıyı su ile karıştırıp pano kalıplarına dökmek,

b) Meydana gelen alçı panolarını mastarlarla şekillendirmek ve testere ile istenilen boylarda kesmek,

c) Panoları yerlerine tespit etmek için geçici mesnetler kurmak ve panoların tespit edileceği yüzlere alçı şerbeti dökmek,

d) Panoları henüz donmamış alçı tabakası üzerine iyice bastırmak ve tespit etmek,

e) Alçıdan dökülmüş kartonpiyerleri duvarın üst kısmına ve tavana tespit etmek için gereken yüzlere alçı şerbeti dökmek ve kartonpiyerleri yerlerine düzgün bir tarzda oturmaları için çıtalar çakarak tespit etmek,

f) Üzerinden tesviye tahtası geçer ve kartonpiyerleri müstevisine getirmek,

g) Önceden dökümleri yapılmış dekoratif alçı parçaları ve panoları tespit etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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