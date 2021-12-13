Sıvı Dolum Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Sıvı Dolum Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Sıvı Dolum Makinesi Operatörü ne iş yapar, Sıvı Dolum Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sıvı Dolum Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sıvı Dolum Makinesi Operatörü Tanımı;

sıva malzemelerinden hazırlanan malzemeyi sıva makinesine dolduran kişidir.

Sıvı Dolum Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Sıvı Dolum Makinesi Operatörü Maaşları

Sıvı Dolum Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 3.850- TL’dir. En düşük Sıvı Dolum Makinesi Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.950 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sıvı Dolum Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Sıvı Dolum Makinesi Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Sıvı Dolum Makinesi Operatörü Ne İş Yapar?

Sıvı Dolum Makinesi Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: sıva malzemelerinden hazırlanan malzemeyi sıva makinesine dolduran kişidir.

Sıvı Dolum Makinesi Operatörü Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Paketleme, Şişeleme Ve Etiketleme Makine Operatörleri

Sıvı Dolum Makinesi Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Sıvı Dolum Makinesi Operatörü mesleğinin meslek kodu 8183.25 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Sıvı Dolum Makinesi Operatörü maaşlarına ek sizlerde Sıvı Dolum Makinesi Operatörü mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?