Siyanür Cihazı Operatörü (Cevher İşleme) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Siyanür Cihazı Operatörü (Cevher İşleme) görev tanımı nedir, Siyanür Cihazı Operatörü (Cevher İşleme) ne iş yapar, Siyanür Cihazı Operatörü (Cevher İşleme) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Siyanür Cihazı Operatörü (Cevher İşleme) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Siyanür Cihazı Operatörü (Cevher İşleme) Tanımı;

__

Siyanür Cihazı Operatörü (Cevher İşleme) Maaşı Ne Kadar? 2022 Siyanür Cihazı Operatörü (Cevher İşleme) Maaşları

Siyanür Cihazı Operatörü (Cevher İşleme) maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Siyanür Cihazı Operatörü (Cevher İşleme) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Siyanür Cihazı Operatörü (Cevher İşleme) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8112.09

Meslek Adı :

Siyanür Cihazı Operatörü (Cevher İşleme)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Mineral Ve Taş İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Altın yada gümüşü üzerinde bulundukları değersiz maddelerden ayırma işleminin bir safhası olarak, ince öğütülmüş altın yada gümüş madenini siyanür eriyiği içinde muamele eden teçhizatı çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Siyanür Cihazı Operatörü (Cevher Muamelesi) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Öğütülmüş madeni siyanür eriyiği içinde karıştırılan karıştırıcıları işletir, yada büyük kaplar içindeki öğütülmüş madene siyanür eriyiği tatbik etmek ve içinde altın veya gümüş erittiği siyanür eriyiğini başka bir kaba aktarmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?