Soba Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Soba Ustası görev tanımı nedir, Soba Ustası ne iş yapar, Soba Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Soba Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Soba Ustası Tanımı;

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Soba Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Soba Ustası Maaşları

Soba Ustası maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Soba Ustası maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Soba Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7213.16

Meslek Adı :

Soba Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal Levha İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde sac malzemeyi kullanarak soba imal etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Soba Ustası; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Müşteri talebi doğrultusunda sobanın ebatlarına ve işlevine göre sacın kalınlığını tespit etmek,

b) Talep edilen soba cinsine göre uygun kalınlıkta sac temin etmek,

c) Sac tabakalarını siparişi alınan sobanın özelliklerine göre (yuvarlak, fırınlı, kuzine, merzifon tipi vb.) şablon kullanarak çizmek ve giyotin makasla kesmek,

d) Şablon kullanılarak dekupajla kapak yerlerini açmak,

e) Caka ile sobanın şekline göre eğimlerini yapmak,

f) Punta makinesi ile kaynak yapmak,

g) Kordon makinesinde nakış işlemek,

h) Sobanın kapaklarını punda ile kaynak yapmak, fırınlı soba ise fırını yerine kaynak yapmak,

i) Sobanın alt ve üst kapaklarını gövdeye punda ile kaynaklamak,

j) Emaye yapılacak ise emaye yaptırmak,

k) Emaye yapılan sobayı son kontrolden geçirerek satışa hazır hale getirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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