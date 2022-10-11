Şoför-İtfaiye Aracı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Şoför-İtfaiye Aracı görev tanımı nedir, Şoför-İtfaiye Aracı ne iş yapar, Şoför-İtfaiye Aracı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Şoför-İtfaiye Aracı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Şoför-İtfaiye Aracı Tanımı;

__

Şoför-İtfaiye Aracı Maaşı Ne Kadar? 2022 Şoför-İtfaiye Aracı Maaşları

Şoför-İtfaiye Aracı maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Şoför-İtfaiye Aracı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Şoför-İtfaiye Aracı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8332.06

Meslek Adı :

Şoför-İtfaiye Aracı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağır Yük Kamyonu Ve Otobüs Sürücüleri

Meslek Birim Grubu :

Ağır Yük Taşıtları Ve Kamyon Sürücüleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yangın, kaza, doğal afetlere müdahale ile diğer hizmetlerin yürütülmesinde sorumlu olduğu İtfaiye hizmet araçlarını [oto, pikap, tahrip(personel taşıyıcı), arazöz, şnorkel, kurtarma, merdiven, köpük kulesi vb. araçlar] kullanarak olay yerine intikalini sağlayan, araçlardaki donanımları teknik özelliğine göre kullanan ve çalışmalara fiilen katılan nitelikli kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Şoför (İtfaiye), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İtfaiye araçlarının basit tamir ve bakımlarını yapmak, periyodik bakımlarının yapılmasını sağlayarak her an göreve hazır bulundurmak,

b) İtfaiye araçlarının temizliğini düzenli olarak yapmak,

c) Sorumlu olduğu araçta kişisel teçhizatını hazır bulundurmak,

d) Zil, telefon, telsiz, anons vb. vasıtalarla yapılan görev bildirimi uyarılarında, belirlenen sürede ve süratle araç mahalline intikal ederek, aracını hareket ettirmek,

e) İtfaiye aracını, geçiş üstünlüğünü trafiği tehlikeye sokmadan, trafik ve yol durumuna göre kullanarak, tepe lambaları ve sirenler gibi duyulur ve görünür ikaz işaretlerini de kullanarak güvenli bir şekilde olay yerine ulaştırmak,

f) Olay yerine ulaşınca, ekip amirinin veya başşoförün talimatına uygun olarak aracını konuşlandırmak,

g) Olay yerinde, gerekli durumlarda projektörleri çalıştırarak aydınlatılmasını sağlamak,

h) Sorumlu olduğu itfaiye aracına su takviyesini doğru ve hızlı bir şekilde yapmak,

i) İhtiyaç halinde itfaiye aracının motopompunu çalıştırarak su ve köpüğü kullanıma hazır hale getirmek,

j) İtfaiye araçlarındaki araç-gereç ve ekipmanları ihtiyaç halinde kullanmak,

k) İtfaiye hizmeti faaliyetlerinde ekip çalışmalarına katılmak ve üzerine düşen görevleri yapmak,

l) Yangından korunma, yangınla mücadele kurallarını uygulamak,

m) Temiz hava solunum cihazının kullanılması gereken durumlarda kullanmak,

n) İlk yardım malzemelerini gerektiğinde doğru olarak kullanmak,

o) İtfaiye araçlarının arızalanmaları durumunda arızaların giderilmesini sağlamak, durumu başşoföre bildirmek,

p) Dönüş hazırlıkları aşamasında sorumlu olduğu malzemeleri toplamak,

q) Olay yerinden dönüşte görev aracındaki eksiklikleri giderip tekrar göreve hazır hale getirmek,

r) Araçların yakıt ikmâlini düzenli olarak yapmak, zamanı geldiğinde yağ değişimini yaptırmak,

s) Mesleğiyle ilgili, hizmet içi eğitim, seminer vb. faaliyetlere katılmak,

t) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?