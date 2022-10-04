Sofralık Zeytin İşlemecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sofralık Zeytin İşlemecisi görev tanımı nedir, Sofralık Zeytin İşlemecisi ne iş yapar, Sofralık Zeytin İşlemecisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sofralık Zeytin İşlemecisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sofralık Zeytin İşlemecisi Tanımı;

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Sofralık Zeytin İşlemecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Sofralık Zeytin İşlemecisi Maaşları

Sofralık Zeytin İşlemecisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sofralık Zeytin İşlemecisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sofralık Zeytin İşlemecisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7514.07

Meslek Adı :

Sofralık Zeytin İşlemecisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Meyve Ve Sebze İşleyiciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Toplanarak gelen zeytinleri, çeşitli şekillerde işleyerek sofralık olarak tüketmeye hazır hale getirme işlemlerini kendi başına ve belli bir süre içerisinde yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sofralık Zeytin İşlemecisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Toplanarak işleme gelen zeytinleri teslim almak,

b) Zeytinleri özelliklerine göre sınıflandırmak, ayırmak,

c) İşlenecek zeytinlerin içlerindeki yaralı, hastalıklı ezilmiş, çürük, kararmış olgun olmayan açık renkli (yeşil) zeytin daneler ile dal, yaprak, taş gibi yabancı maddeleri ayıklamak,

d) Ayıklanmış zeytinleri salamuraya koymadan önce temizlemek için yıkamak,

e) Zeytinlerde acılık gidermek için gerekli işlemleri yapmak,

f) Sofralık zeytinlerin fermantasyonu (olgunlaşmayı) sağlayan işlemleri yapmak,

g) Salamura olarak hazırlanacak zeytinler, içi su dolu kuyulara koymak,

h) Zeytin miktarına göre kuyulara yeterli oranda tuz katmak,

i) Belli aralılarla kuyulardaki zeytinleri kontrol etmek, gerekirse su ve tuz ilaveleri yapmak,

j) Sele zeytin hazırlama işlemi için, zeytinleri selelere bir kat tuz, bir kat zeytin olacak şekilde doldurmak,

k) Selelerdeki zeytinler gün aşırı sağ-sol, alt-üst çevrilerek danenin her tarafının tuzla temasını sağlamak,

l) İşlemi biten sele zeytinleri eleyerek tuzlardan arındırmak, m) İşlenmiş zeytinlerin eziklerini seçmek, gerekli temizleme işlemlerini yapmak,

n) Zeytinlerde kırma/çizme işlerini yapmak,

o) Dolgu malzemelerini hazırlamak ve dolgu işlemlerini yapmak,

p) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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