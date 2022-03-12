Soğuk hava depo işçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Soğuk hava depo işçisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Soğuk hava depo işçisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Soğuk hava depo işçisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Soğuk hava depo işçisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Soğuk hava depo işçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Soğuk hava depo işçisi Maaşları

Soğuk hava depo işçisi maaşı ortalama olarak aylık 6176,5_TL'dir. En düşük Soğuk hava depo işçisi maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8100_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Soğuk hava depo işçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9333.21

Meslek Adı :

Soğuk Hava Depo İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ulaştırma Ve Depolama Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Yükleme-Boşaltma İşlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Soğuk hava depolarında belirli derecede uygun sıcaklıkta muhafaza edilmesi işlemlerini yapma bilgi becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Soğuk Hava Depo İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)Mal kabul işlemlerini yapmak,

b)Deponun tertib düzenini sağlamak, c)Siparişleri Hazırlamak,

c)Deponun temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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