Soğuk kanlılığı şok etti! Kız arkadaşının cesediyle selfi çekildi!

Zonguldak'ta kız arkadaşı Filiz K.'nin (53) evine beraber giderek daha sonra hayatını kaybetikten sonra, yatakta cansız bedeniyle selife yapıp, fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan M.C.Y. (22), gözaltına alındı.

YAYINLAMA
Google News
Soğuk kanlılığı şok etti! Kız arkadaşının cesediyle selfi çekildi!

Alaplı ilçesi Merkez Mahallesi'nde yaşayan Filiz Keskin'den haber alamayan yakınları, 14 Mayıs'ta durumu polise haber verdi. Polis ekipleri, Filiz K.’nin yaşadığı adrese gitti. Kapıyı açan olmayınca, savcılık izniyle eve giren ekipler, Filiz K.’nin yatakta cansız bedeniyle karşılaştı. Ölümü şüpheli bulunup soruşturma başlatılan Filiz K.'rin cansız bedeni, otopsi için hastaneye götürüldü.

Soğuk kanlılığı şok etti! Kız arkadaşının cesediyle selfi çekildi!

Polisin yaptığı araştırmada, Filiz K.’nin eve son saat 03.47'de ilişki yaşadığı M.C.Y. ile birlikte girdiğini tespit etti. M.C.Y. ve Filiz K.'nin apartmanın asansöründeki son görüntülere ulaşıldı. M.C.Y.'nin, Filiz K.'nin cansız bedeniyle selfie yapıp, fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştığı tespit edildi. Bunun üzerine M.C.Y. gözaltına alındı.

KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLMÜŞ

M.C.Y. ifadesinde Filiz K. ile gece birlikte içki içtiklerini ve uyuduklarını söyledi. M.C.Y., Filiz K.’nin sızdığını düşündüğü için selfie yaptığını ve durumu garipsemeden evden ayrıldığını belirtti.

Filiz K.’nin yapılan otopsisinde kalp kriziyle öldüğü tespit edildi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen M.C.Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Titanik’in en net görüntüleri yayınlandıTitanik’in en net görüntüleri yayınlandı

İspanyol dağcılar Süphan Dağı’na tırmandıİspanyol dağcılar Süphan Dağı’na tırmandı

Yozgat’ta operasyon! 2 kaçak hükümlü yakalandıYozgat’ta operasyon! 2 kaçak hükümlü yakalandı

Evinde vahşice katledildi! Elini ısırdığı katilinden kurtulamadı!Evinde vahşice katledildi! Elini ısırdığı katilinden kurtulamadı!

Şanlıurfa, temiz ve kaliteli suya kavuşuyorŞanlıurfa, temiz ve kaliteli suya kavuşuyor

Manisa'da motosiklet ve otomobil çarpıştı, kaza can aldıManisa'da motosiklet ve otomobil çarpıştı, kaza can aldı

Mahkeme Kadir Şeker davasında verilen cezayı onadıMahkeme Kadir Şeker davasında verilen cezayı onadı

Komşusunu bıçaklayarak öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası!Komşusunu bıçaklayarak öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası!

Tırnakçılık yöntemi ile bin dolar çaldılar! Kendilerini polis olarak tanıtan 3 tırnakçı yakayı ele verdi!Tırnakçılık yöntemi ile bin dolar çaldılar! Kendilerini polis olarak tanıtan 3 tırnakçı yakayı ele verdi!

Kılıçdaroğlu, seçimden 4 gün sonra açıklama yaptı, PKK'ya yine terör örgütü diyemediKılıçdaroğlu, seçimden 4 gün sonra açıklama yaptı, PKK'ya yine terör örgütü diyemedi

AK Parti'yi örnek gösteren İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na, çok sert eleştiriler geldiAK Parti'yi örnek gösteren İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na, çok sert eleştiriler geldi

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Hakarette son nokta! Depremzedelerden sonra sıra şehit ve ailelerine geldi!
Hakarette son nokta! Depremzedelerden sonra sıra şehit ve ailelerine geldi!
Titanik’in en net görüntüleri yayınlandı
Titanik’in en net görüntüleri yayınlandı
Şanlıurfa, temiz ve kaliteli suya kavuşuyor
Şanlıurfa, temiz ve kaliteli suya kavuşuyor
Süleyman Soylu: FETÖ ve CHP ortaklığıyla Muharrem İnce'ye tarihin en çirkin operasyonu yapıldı
Süleyman Soylu: FETÖ ve CHP ortaklığıyla Muharrem İnce'ye tarihin en çirkin operasyonu yapıldı
Son Haberler
İzmir'de sağanak yağmur hayatı felç etti, iş yerleri sular altında kaldı
İzmir'de sağanak yağmur hayatı felç etti, iş yerleri sular altında kaldı
Soğuk kanlılığı şok etti! Kız arkadaşının cesediyle selfi çekildi!
Soğuk kanlılığı şok etti! Kız arkadaşının cesediyle selfi çekildi!
EuroLeague Final-Four heyecanı TV+'ta yaşanacak
EuroLeague Final-Four heyecanı TV+'ta yaşanacak
MHP Amasya'dan kaç milletvekili çıkardı? Amasya milletvekili dağılımı ve sayısı!
MHP Amasya'dan kaç milletvekili çıkardı? Amasya milletvekili dağılımı ve sayısı!
Mahkeme Kadir Şeker davasında verilen cezayı onadı
Mahkeme Kadir Şeker davasında verilen cezayı onadı
Komşusunu bıçaklayarak öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası!
Komşusunu bıçaklayarak öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası!
Çok Okunanlar
CHP'de 2. turu beklenmeden parti içinde hesaplaşmalar şimdiden başladı! sıra Tuncay Özkan'da mı?
CHP'de 2. turu beklenmeden parti içinde hesaplaşmalar şimdiden başladı! sıra Tuncay Özkan'da mı?
Kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir, ikinci turda Erdoğan'ın alacağı oyu açıkladı
Kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir, ikinci turda Erdoğan'ın alacağı oyu açıkladı
Şanlıurfa, temiz ve kaliteli suya kavuşuyor
Şanlıurfa, temiz ve kaliteli suya kavuşuyor
MHP Amasya'dan kaç milletvekili çıkardı? Amasya milletvekili dağılımı ve sayısı!
MHP Amasya'dan kaç milletvekili çıkardı? Amasya milletvekili dağılımı ve sayısı!
İtalya'da yaşanan sel felaketinden sonra hükümet ''felaket durumu'' ilan edecek
İtalya'da yaşanan sel felaketinden sonra hükümet ''felaket durumu'' ilan edecek
AK Parti'yi örnek gösteren İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na, çok sert eleştiriler geldi
AK Parti'yi örnek gösteren İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na, çok sert eleştiriler geldi
Yorumlananlar
Tanju Özcan yeter artık: Net ve açık olalım PKK terör örgütüdür
Tanju Özcan yeter artık: Net ve açık olalım PKK terör örgütüdür
Cüzdanı almak isteyen 14 yaşındaki gencin bileğine makas saplandı
Cüzdanı almak isteyen 14 yaşındaki gencin bileğine makas saplandı
Meral Akşener'in suratı yine düştü! Hayalleri başka bahara kaldı!
Meral Akşener'in suratı yine düştü! Hayalleri başka bahara kaldı!
Pendik'te sandıkların yüzde 100 açıldı! İşte Pendik seçim sonuçları ve oy oranları
Pendik'te sandıkların yüzde 100 açıldı! İşte Pendik seçim sonuçları ve oy oranları