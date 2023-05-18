Soğuk kanlılığı şok etti! Kız arkadaşının cesediyle selfi çekildi!

Alaplı ilçesi Merkez Mahallesi'nde yaşayan Filiz Keskin'den haber alamayan yakınları, 14 Mayıs'ta durumu polise haber verdi. Polis ekipleri, Filiz K.’nin yaşadığı adrese gitti. Kapıyı açan olmayınca, savcılık izniyle eve giren ekipler, Filiz K.’nin yatakta cansız bedeniyle karşılaştı. Ölümü şüpheli bulunup soruşturma başlatılan Filiz K.'rin cansız bedeni, otopsi için hastaneye götürüldü.

Polisin yaptığı araştırmada, Filiz K.’nin eve son saat 03.47'de ilişki yaşadığı M.C.Y. ile birlikte girdiğini tespit etti. M.C.Y. ve Filiz K.'nin apartmanın asansöründeki son görüntülere ulaşıldı. M.C.Y.'nin, Filiz K.'nin cansız bedeniyle selfie yapıp, fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştığı tespit edildi. Bunun üzerine M.C.Y. gözaltına alındı.

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KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLMÜŞ

M.C.Y. ifadesinde Filiz K. ile gece birlikte içki içtiklerini ve uyuduklarını söyledi. M.C.Y., Filiz K.’nin sızdığını düşündüğü için selfie yaptığını ve durumu garipsemeden evden ayrıldığını belirtti.

Filiz K.’nin yapılan otopsisinde kalp kriziyle öldüğü tespit edildi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen M.C.Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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