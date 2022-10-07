Soğuk Tel Haddeleme Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Soğuk Tel Haddeleme Elemanı görev tanımı nedir, Soğuk Tel Haddeleme Elemanı ne iş yapar, Soğuk Tel Haddeleme Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Soğuk Tel Haddeleme Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Soğuk Tel Haddeleme Elemanı Tanımı;

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Soğuk Tel Haddeleme Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Soğuk Tel Haddeleme Elemanı Maaşları

Soğuk Tel Haddeleme Elemanı maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Soğuk Tel Haddeleme Elemanı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Soğuk Tel Haddeleme Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.90

Meslek Adı :

Soğuk Tel Haddeleme Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Soğuk Haddeleme Tel makinelerini üretime hazırlama, kullanma, basit bakım ve onarım işlerini iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Soğuk Tel Haddeleme Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak,

b) Soğuk haddeleme tel işlerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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