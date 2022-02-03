Soğutma Sistemleri Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Soğutma Sistemleri Teknisyeni maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Soğutma Sistemleri Teknisyeni pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Soğutma Sistemleri Teknisyeni nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Soğutma Sistemleri Teknisyeni olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Soğutma Sistemleri Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Soğutma Sistemleri Teknisyeni Maaşları

Soğutma Sistemleri Teknisyeni maaşı ortalama olarak aylık 5126,5_TL'dir. En düşük Soğutma Sistemleri Teknisyeni maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Soğutma Sistemleri Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3115.06

Meslek Adı :

Soğutma Sistemleri Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Makine Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Isıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin mevsim şartlarına göre çalışmaya hazırlanması, kurulması, bakım, onarım ve kontrollerinin yapılmasında ara eleman olarak çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Soğutma Ve İklimlendirme Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ev tipi derin dondurucu ve buzdolaplarının çalıştırılması ve bakım-onarım ile ilgili servis hizmetlerini yürütmek,

b) Vitrin, kasap (market) tipi soğutucular, şişe ve süt soğutucular, dondurma ve her türlü buz makinelerinin yapım, montaj, bakım ve onarım işlerini yapmak,

c) Mühendis gözetiminde soğuk oda ile ilgili montaj, demontaj, onarım ve bakım işlerini yapmak,

d) Soğutma ve iklimlendirme tesisatının otomatik kontrol sistemlerini çalıştırmak, ayarlarını yapmak,

e) Soğutma sistemleri içerisinde kaçak arama, bulma, vakumlama ve gaz şarjı yapmak,

f) Soğuk depoculuk ile ilgili işletmecilik yapmak.

g) Besin maddelerinin saklanması ve depolanması ile ilgili tüm şartları yerine getirmek,

h) Pencere tipi, split ve merkezi klima ile ilgili her türlü taşıtın soğutma ve klima devresinin montaj, bakım ve onarım gibi hizmetlerini yerine getirmek,

i) Otomobil, kamyonet, otobüs vb. her türlü taşıtın soğutma ve klimalarının montajı, bakım ve onarım işlerini yapmak,

j) Hastanelerdeki kan ünitesi, morg vb. birimlerdeki her türlü soğutma ve klima sistemlerinin yapım, montaj, onarım ve bakım işlemlerini yürütmek,

k) Buz pistlerinin , onarım ve bakım işlerinde görev almak,

l) Sanayide kullanılan her türlü soğutma ve klima sistemlerini tanımak,

m) Mesleğe ilişkin gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

n) İşi sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak, uyulmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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