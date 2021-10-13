Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni görev tanımı nedir, Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni ne iş yapar, Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni Tanımı;

İklimlendirme ve Soğutma Teknikeri Ne Demek? Binaların ve endüstriyel alanların iklimlendirme ve soğutma sistemlerinin kurulmasını sağlayan meslek dalına denir. Meslek dalı; çeşitli soğutma ve ısıtma sistemlerinin projelendirilmesi, üretilmesi ve kurulması ile ilgilenir.

Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni Maaşları

Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4.060 - TL’dir. En düşük Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni Ne İş Yapar?

Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

İklimlendirme ve Soğutma Teknikeri Ne Demek? Binaların ve endüstriyel alanların iklimlendirme ve soğutma sistemlerinin kurulmasını sağlayan meslek dalına denir. Meslek dalı; çeşitli soğutma ve ısıtma sistemlerinin projelendirilmesi, üretilmesi ve kurulması ile ilgilenir.

Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Makine Mühendisliği Teknisyenleri

Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni mesleğinin meslek kodu 3115.46 olarak belirlenmiştir



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