Sokak Satıcısı / İşportacı (Gıda Dışı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sokak Satıcısı / İşportacı (Gıda Dışı) görev tanımı nedir, Sokak Satıcısı / İşportacı (Gıda Dışı) ne iş yapar, Sokak Satıcısı / İşportacı (Gıda Dışı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sokak Satıcısı / İşportacı (Gıda Dışı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sokak Satıcısı / İşportacı (Gıda Dışı) Tanımı;

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Sokak Satıcısı / İşportacı (Gıda Dışı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Sokak Satıcısı / İşportacı (Gıda Dışı) Maaşları

Sokak Satıcısı / İşportacı (Gıda Dışı) maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Sokak Satıcısı / İşportacı (Gıda Dışı) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sokak Satıcısı / İşportacı (Gıda Dışı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9520.03

Meslek Adı :

Sokak Satıcısı / İşportacı (Gıda Dışı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Cadde/sokak Ve İlgili Satış Ve Hizmet Çalışanları

Meslek Grubu :

Sokak Satıcıları (Gıda Hariç)

Meslek Birim Grubu :

Sokak Satıcıları (Gıda Hariç)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Toptancıdan, perakendeciden veya üreticiden aldığı malları tezgah ve taşıma araçları ile cadde ve sokaklarda pazarlayan ve satan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sokak Satıcısı/İşportacı (Gıda Dışı) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Satın alacağı ticari mallar için piyasa araştırması yapmak,

b) Satış için uygun gördüğü malları üreticiden, toptancı veya imalatçılardan satın almak, aldığı malları naylon torbalara, tablolara, elle itilen veya atla çekilen arabalara, motorlu taşıta ve tezgah üzerine müşteri beğenisine uygun şekilde dizmek ve yerleştirmek,

c) Gerekirse malın üzerine görülecek şekilde satış etiketi koymak, malı satışa hazırlamak,

d) Malını cadde ve sokaklarda gezerek veya uygun gördüğü yerlerde sergileyerek teşhir etmek,

e) Müşteri ilgisini çekmek için yüksek sesle bağırmak müşteriye sattığı malları tartmak, ölçmek, kesmek, paketlemesini veya ambalajlamasını yapmak,

f) Ücretini almak,

g) Günlük satamadığı malları taşıt aracına, torbasına veya depo görevini görecek bir yere koymak, günlük hasılatını hesaplamak, satım araçlarını bakım ve temizliğini yapmak,

h) Taşıt araçlarını kullanabilir. Malları evlerde pazarlayıp satabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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