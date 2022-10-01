Soket Kurutma Fırını İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Soket Kurutma Fırını İşçisi görev tanımı nedir, Soket Kurutma Fırını İşçisi ne iş yapar, Soket Kurutma Fırını İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Soket Kurutma Fırını İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Soket Kurutma Fırını İşçisi Tanımı;

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Soket Kurutma Fırını İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Soket Kurutma Fırını İşçisi Maaşları

Soket Kurutma Fırını İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Soket Kurutma Fırını İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Soket Kurutma Fırını İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7211.09

Meslek Adı :

Soket Kurutma Fırını İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal Kalıpçılar Ve Maça Hazırlayıcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Dikişsiz boru dökümünde kullanılan soket maçalarını bir fırında kurutan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Soket Kurutma Fırını İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Fırın kapaklarını açarak fırın içindeki artık gazları boşaltmak,

b) Gaz vanalarını ayarlamak,

c) Şalomayı ateşlemek ve fırın içine sokarak fırının bir müddet ısınmasını beklemek,

d) Şalomayı fırından çıkartmak,

e) Gaz vanalarını açarak bekleri ateşlemek ve fırının kapaklarını kapatmak,

f) Göstergelerden fırının ısısını kontrol etmek,

g) İstenilen derecede ısınan fırına soket maçaları yerleştirilmiş ızgaraları sokmak,

h) Kurutma işlemine nezaret etmek,

i) Göstergeleri izlemek,

j) Gerektiği anlarda ısıda düzenlemeler yapmak,

k) Belirli müddet sonunda fırın kapaklarını açarak kuruyan soket maçalarını dışarıya çıkarmak ve ilgili kısımlara göndermek, l) Fırının bakım ve temizliğini yapabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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