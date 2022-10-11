Sökümcü-Maden Ve Taşocağı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sökümcü-Maden Ve Taşocağı görev tanımı nedir, Sökümcü-Maden Ve Taşocağı ne iş yapar, Sökümcü-Maden Ve Taşocağı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sökümcü-Maden Ve Taşocağı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sökümcü-Maden Ve Taşocağı Tanımı;

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Sökümcü-Maden Ve Taşocağı Maaşı Ne Kadar? 2022 Sökümcü-Maden Ve Taşocağı Maaşları

Sökümcü-Maden Ve Taşocağı maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Sökümcü-Maden Ve Taşocağı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sökümcü-Maden Ve Taşocağı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9311.05

Meslek Adı :

Sökümcü-Maden Ve Taşocağı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Madencilik Ve İnşaat Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Madencilik Ve Taşocakçılığı Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kömür ve maden ocaklarında üretim yapılan kısımlardaki tavan kömürü ve madenlerini göçük yaparak almak için, daha önceden kurulmuş bulunan ağaç ve demir emniyet direklerini cereskal yardımıyla söken kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sökümcü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kullanacağı tesisatı çalışma yerine getirmek,

b) Sökülecek direklerin dibini temizlettirmek,

c) Ceraskal halatının bir ucunu sökülecek direğe diğer ucunu emniyet direğine bağlamak,

d) Ceraskalı çalıştırarak direği yerinden çıkarmak,

e) Emniyet sarmaları altında bulunan kurt ağızlarını aynı işlemle sökerek göçüğün yapılmasını sağlamak,

f) Göçük altında kalan direk ve emniyet sarmalarını ceraskal yardımıyla dışarı çıkarmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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