Sonar Montörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sonar Montörü görev tanımı nedir, Sonar Montörü ne iş yapar, Sonar Montörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sonar Montörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sonar Montörü Tanımı;

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Sonar Montörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Sonar Montörü Maaşları

Sonar Montörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sonar Montörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sonar Montörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7421.10

Meslek Adı :

Sonar Montörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektronik Ve Telekomünikasyon Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektronik Mekanikerleri Ve Servis Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Su üstü ve deniz altılarda bir yerin, mekanın, satıhın veya zeminin iç ve dış ısı farklılığını dengelemek ve ısı, su, ses ve yangın transferini önlemek için kendine özgü yöntem ve malzemelerle yapılan zemin kaplama, engelleme ve örtme faaliyetlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sonar Montörü, çalışılan birimin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Su üstü ve denizaltı gemilerinde ki farklı marka ve modelde sonar vr sonar yardımcısı cihazlarının kontrolünü yapmak,

b) Sonar cihazlarının teknik dokümanlarını incelemek ve gerekli test yöntemlerini uygulamak,

c) Cihazlarla ilgili iş emirlerini okumak,

d) Belirtilen zaman içerisinde arızası bildirilen cihazın teknik dokümanlarında belirtilen test ve kontroller yapılarak arızayı lokalize etmek,

e) Durum raporu ile arızanın ne olduğu ve onarımı için hangi malzeme ya da malzemeler gerektiğini ilgili birime bildirmek,

f) Temin edilen malzemeyi, arızalı malzemenin bulunduğu ünite veya karttaki yerine monte etmek,

g) Yeni malzeme monte edildikten sonra cihazın ayar ve kontrollerini yapmak,

h) Eksiklik varsa giderildikten sonra, gerekli test ve kontrolleri yapmak, onarımı tamamlamak,

i) Gerekli son kontroller yapıldıktan sonra, işi ilgilisine teslim etmek,

j) Sonar cihazlarının periyodik bakımlarını yapmak,

k) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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