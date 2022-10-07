Sondaj Çamurcusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sondaj Çamurcusu görev tanımı nedir, Sondaj Çamurcusu ne iş yapar, Sondaj Çamurcusu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sondaj Çamurcusu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sondaj Çamurcusu Tanımı;

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Sondaj Çamurcusu Maaşı Ne Kadar? 2022 Sondaj Çamurcusu Maaşları

Sondaj Çamurcusu maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Sondaj Çamurcusu maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sondaj Çamurcusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8113.13

Meslek Adı :

Sondaj Çamurcusu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kuyu Açma Ve Sondaj Makineleri Operatörleri Ve İlgili Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sondaj Çamurcusu, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, sondaj sıvısı hazırlama,özelliklerini belirleme ve ıslah etme, çamur ekipmanlarının montaj ve bakım işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Sondaj Çamurcusu, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Eleği yerleştirmek, tankların oluklarını, gaz ve kum ayrıştırıcıları, çamur temizleyiciyi, hassas ayrıştırıccıyı ve çamur hazırlama makinesini bağlayarak çamur ekipmanlarını monte etmek,

b) Gresörlüklere yağ basmak, yağ seviyelerini kontrol etmek ve basit arızaları gidermek,

c) Sarmastraları, elek telini ve basınç göstergelerini değiştirmek,

d) Test cihazlarını temizlemek ,

e) Çamur (sondaj sıvısı) hazırlamak için tanka su almak, karıştırıcıları çalışır duruma getirmek ve kimyasal maddeleri katmak,

f) Çamur viskozitesini, ağırlığını,alkalinitesini ve sıcaklığını, su kaybını, pH?ını, reolojik değerleri,katı madde,kum, kil, tuzluluk, kalsiyum ve potasyum oranını, elektrik stabilitesini ölçerek çamur özelliklerini belirlemek,

g) Çamur viskozitesini, ağırlığını ve pH?ını ayarlamak ve çamur su kaybını azaltmak,

h) Reolojik değerleri, kil, tuz ve kalsiyum oranını ayarlamak,

i) Katı madde ve kum oranını azaltmak,

j) Elektrik stabilitesini ve potasyum oranını artırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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