Sondaj Operatörü/Sondör Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Sondaj Operatörü/Sondör maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Sondaj Operatörü/Sondör pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Sondaj Operatörü/Sondör nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Sondaj Operatörü/Sondör olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Sondaj Operatörü/Sondör Maaşı Ne Kadar? 2022 Sondaj Operatörü/Sondör Maaşları

Sondaj Operatörü/Sondör maaşı ortalama olarak aylık 6226,5_TL'dir. En düşük Sondaj Operatörü/Sondör maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8200_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sondaj Operatörü/Sondör iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8113.17

Meslek Adı :

Sondaj Operatörü/Sondör

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kuyu Açma Ve Sondaj Makineleri Operatörleri Ve İlgili Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sondaj Operatörü,

Görev ve İşlem Basamakları :

Sondaj Operatörü/Sondör, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Güncel Meslek : EVET

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