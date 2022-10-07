Şönil İplik Üretim İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Şönil İplik Üretim İşçisi görev tanımı nedir, Şönil İplik Üretim İşçisi ne iş yapar, Şönil İplik Üretim İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Şönil İplik Üretim İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Şönil İplik Üretim İşçisi Tanımı;

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Şönil İplik Üretim İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Şönil İplik Üretim İşçisi Maaşları

Şönil İplik Üretim İşçisi maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Şönil İplik Üretim İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Şönil İplik Üretim İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8151.49

Meslek Adı :

Şönil İplik Üretim İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Elyaf Hazırlama, Bükme Ve Sarma Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tekstil sektöründe amirinden aldığı bilgilere göre döşemelik kumaş ipliği imalatının sağlanması işini gerçekleştirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Şönil İplik Üretim İşçisi; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makineyi temizlemek,

b) Amirinden aldığı üretim bilgilerine göre makineye takılacak iplikleri hazırlamak,

c) İplikleri kesen disk bıçağını temizlemek ve kontrol etmek,

d) Bobinleri makineye yerleştirmek,

e) İplikleri makineye doğru şekilde bağlamak,

f) Şönil ipliğinin oluşumunu sağlamak,

g) Şömil ipliğinin masuraya sarılmasını sağlamak,

h) İpliğin masuradan bobine aktarmasının yapılmasını sağlamak,

i) Bobinleri verilen bilgiye göre boyahaneye veya dokumaya yönlendirmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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