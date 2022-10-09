Sos Üretim Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sos Üretim Operatörü görev tanımı nedir, Sos Üretim Operatörü ne iş yapar, Sos Üretim Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sos Üretim Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sos Üretim Operatörü Tanımı;

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Sos Üretim Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Sos Üretim Operatörü Maaşları

Sos Üretim Operatörü maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Sos Üretim Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sos Üretim Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8161.66

Meslek Adı :

Sos Üretim Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Üretim hazırlığı ve sos üretimi yapan, üretimdeki makine ve ekipmanın bakımlarını gerçekleştiren ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sos Üretim Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İSG, çevre koruma ve kalite önlemlerini uygulamak,

b) İş organizasyonu yapmak,

c) Kalite, verimlilik ve gıda güvenilirliği kurallarını uygulamak,

d) Üretim öncesi hazırlık yapmak,

e) Sos üretimi ile ilgili, malzeme ve bileşenlerin tartımını ve ölçümünü yapmak, ön karışımı hazırlamak, karışım hazırlamak, ısıl işlem (pastörizasyon) uygulamak, emülsiyon işlemi yapmak, filtrasyon yapmak,

f) Makine ve ekipmanın periyodik bakımlarını yapmak,

g) Mesleki gelişim çalışmalarında bulunmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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