Sosyal Güvenlik Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Sosyal Güvenlik Meslek Elemanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Sosyal Güvenlik Meslek Elemanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Sosyal Güvenlik Meslek Elemanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Sosyal Güvenlik Meslek Elemanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Sosyal Güvenlik Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Sosyal Güvenlik Meslek Elemanı Maaşları

Sosyal Güvenlik Meslek Elemanı maaşı ortalama olarak aylık 5426,5_TL'dir. En düşük Sosyal Güvenlik Meslek Elemanı maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6600_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sosyal Güvenlik Meslek Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2635.11

Meslek Adı :

Sosyal Güvenlik Meslek Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Sosyal Hizmet Ve Danışmanlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kamu ve özel sektör işletmelerinde çalışan personelin sosyal güvenlikle ilgili tüm işlemlerini, sosyal güvenlik mevzuatına göre, belge veya bilgisayar ortamında yapabilen ara elemandır.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sosyal Güvenlik Meslek Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)Çalıştığı işyerinin sosyal güvenlik işlemlerini bilgisayar destekli olarak yapmak,

b)Gerekli çalışmaları yaparak bireylerin haklarının teminini sağlamak,

c)Yaşanan güncel olaylara pratik çözümler getirerek bireylere fayda sağlamak,

d)Sosyal güvenlikle ilgili olayların değerlendirilebilmesine yönelik olarak örnek olayları araştırır, avantajlar-fırsatlar-dezavantajlar bulur ve çözüme ulaştırmak,

e)Sosyal güvenliğin sağlanması ve korunmasında sürekliliği sağlayabilmek için yeni çıkan uygulamaları takip eder ve ilgili bireylere uygulamak için gerekli çalışmaları yapmak,

f)Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin işlemleri mevzuata uygun şekilde yapmak,

g)İşletmelerde çalışan personelin sosyal güvenlik işlemlerini, personel özlük dosyalarını zamanında ve doğru bir şekilde hazırlamak

h)Çalıştığı işyeri ile ilgili bilgi ve belgeleri dosyalayıp, kanuni sürelere uygun olarak saklamak,

ı)Bireysel emeklilik, hayat ve hayat dışı sigortacılık gibi özel sigortacılık işlemlerini düzenlemek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Güncel Meslek : EVET

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