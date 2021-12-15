Sözleşme Yöneticisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Sözleşme Yöneticisi görev tanımı nedir, Sözleşme Yöneticisi ne iş yapar, Sözleşme Yöneticisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sözleşme Yöneticisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sözleşme Yöneticisi Tanımı; VERİGİRİŞİ

Sözleşme Yöneticisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Sözleşme Yöneticisi Maaşları

Sözleşme Yöneticisi maaşı ortalama aylık 8.000 - TL’dir. En düşük Sözleşme Yöneticisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 11.000 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sözleşme Yöneticisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Sözleşme Yöneticisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Sözleşme Yöneticisi Ne İş Yapar?

Sözleşme Yöneticisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: Sözleşmelerin imza aşamasında bulunmak ve gerekli tüm yasal kontrolleri yapmak, Yabancı dilde sözleşme hazırlamak ya da değerlendirmek için resmi tercüme büroları ile çalışmak, Gerektiğinde sözleşme şartlarını değerlendirmek için hukuk büroları ya da avukattan görüş almak, yer alır.

Sözleşme Yöneticisi Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Üretim Ve Uzmanlaşmış Hizmet Müdürleri

Meslek Grubu :

İmalat, Madencilik, İnşaat Ve Dağıtım Müdürleri

Meslek Birim Grubu :

İnşaat Müdürleri

Sözleşme Yöneticisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Sözleşme Yöneticisi mesleğinin meslek kodu 1323.06 olarak belirlenmiştir

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