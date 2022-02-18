Spor Kıyafetleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Spor Kıyafetleri Satış Elemanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Spor Kıyafetleri Satış Elemanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Spor Kıyafetleri Satış Elemanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Spor Kıyafetleri Satış Elemanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Spor Kıyafetleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Spor Kıyafetleri Satış Elemanı Maaşları

Spor Kıyafetleri Satış Elemanı maaşı ortalama olarak aylık 5626,5_TL'dir. En düşük Spor Kıyafetleri Satış Elemanı maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Spor Kıyafetleri Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.67

Meslek Adı :

Spor Kıyafetleri Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Spor kıyafetleri ve aksesuarları satışı yapılan işyerlerinde, bu ürünlerin tanıtımını yapan ve satış işlemlerini gerçekleştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Spor Kıyafetleri Satış Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Satışı yapılmak üzere gelen spor kıyafetlerini teslim almak, satış yapılacak yerlere taşımak,

b) Spor kıyafetlerini kalite, renk, beden ve fiyatlarına göre tasnif etmek ve fiyat etiketleri takmak, askılamak, raflara koymak,

c) Vitrine konulacak ve mankenlere giydirilecek kıyafetlerin seçilmesi, mankenlere giydirilmesi ve vitrin düzenlemesi gibi teşhir işlemlerini yapmak,

d) Müşteriyi taleplerine ve bedenine uygun spor kıyafetlerini göstermek, ürünün firması, kalitesi ve kullanımı açısından bilgilendirmek,

e) Müşterinin ürün seçiminde karar vermelerine yardımcı olmak, bedenlerine, numaralarına uygun ürünleri denemelerine yardımcı olmak,

f) Müşterinin istediği spor kıyafeti bedenin reyonda olmaması durumunda stokları kontrol etmek varsa depodan istemek, müşterinin istediği spor kıyafetlerin olmaması durumunda alternatifler sunmak

g) Gerektiğinde müşterilerden sipariş almak, siparişler geldiğinde müşterilere teslim etmek,

h) Satışı yapılan ürünleri paketlemek ve müşteriye teslim etmek, gerektiğinde ücretini tahsil etmek,

i) Satışı yapılan ürünlerin kullanımları, temizleme, ütüleme ve saklama koşulları hakkında müşterilere bilgiler vermek,

j) Tadilat gerektiren satışlarda, tadilat fişi düzenlemek ve anlaşmalı terziye yönlendirmek,

k) Çıkartılan, satılmayan ürünleri askılarına asmak, raflara kaldırmak,

l) Ürün stoklarını kontrol etmek, azalan ve biten ürünlerin sipariş verilerek getirilmesini sağlamak,

m) Spor kıyafetleri ile ilgili yazılı ve görsel yayınları takip etmek, yeni ürünleri araştırmak, bunların satışının yapılması için yetkilileri bilgilendirmek,

n) Sorumlu olduğu ürünlerin güvenliğine dikkat etmek varsa güvenlik görevlileri ile koordineli çalışmak,

o) Müşterilerin satın aldıkları

Güncel Meslek : EVET

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