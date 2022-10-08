Spreyci (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Spreyci (Tekstil) görev tanımı nedir, Spreyci (Tekstil) ne iş yapar, Spreyci (Tekstil) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Spreyci (Tekstil) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Spreyci (Tekstil) Tanımı;

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Spreyci (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2022 Spreyci (Tekstil) Maaşları

Spreyci (Tekstil) maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Spreyci (Tekstil) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Spreyci (Tekstil) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8154.40

Meslek Adı :

Spreyci (Tekstil)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağartma, Boyama Ve Kumaş Temizleme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tekstil sektöründe, kumaşın hava tabancası (sprey) ile istenilen renk ve desenlerde boyanması işini gerçekleştirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Spreyci (Tekstil); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tekstil teknisyeninden üretim programını almak,

b) İşlem yapılacak kumaşı kılavuz kumaşa bağlamak,

c) Kumaşı makinenin silindirlerinden geçirmek,

d) Kendisine verilen renkteki boyayı boya mutfağından almak,

e) Boyama için kullanılacak boyayı hava tabancasında kullanılmak üzere yerleştirmek,

f) Hava tabancasının atışını boyama cinsine göre ayarlamak,

g) Boyanacak desen şablonlarını almak,

h) Banttaki diğer elemanlarla organize ve grup halinde çalışmak,

i) Kumaşın kirlenmemesi için birkaç atıştan sonra şablonu penye bir bez ile silmek,

j) İşlem bittikten sonra şablonları temizleyerek bırakmak,

k) Çalışma alanını temiz ve düzenli tutmak,

l) Üretim raporunu hazırlayarak tekstil teknisyenine iletmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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