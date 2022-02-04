Sterilizasyon Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Sterilizasyon Teknisyeni maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Sterilizasyon Teknisyeni pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Sterilizasyon Teknisyeni nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Sterilizasyon Teknisyeni olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Sterilizasyon Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Sterilizasyon Teknisyeni Maaşları

Sterilizasyon Teknisyeni maaşı ortalama olarak aylık 5126,5_TL'dir. En düşük Sterilizasyon Teknisyeni maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sterilizasyon Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3116.13

Meslek Adı :

Sterilizasyon Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Kimya Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sağlık kuruluşunun çeşitli birimlerinde (ameliyathane, klinik, röntgen vb.) kullanılan alet ve malzemeleri sterilizasyon işlemine tabii tutarak tüm mikroorganizmaların yok edilip tekrar kullanılabilir hale getirilmesini sağlayan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sterilizasyon Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Strelizasyon öncesi iş kıyafetlerini giymek,

b) Ameliyatta kullanılan yeşil örtü ve gömlekleri kirli, nemli, yırtık olanların ayrılarak paketlemek,

c) Ameliyatta kullanılan set içerisindeki malzemelerin sayımı ve paketlemesini yapmak,

d) Kliniklerden gelen pansuman setlerinin kontrolünü ve paketlemesini yapmak,

e) Pansumanda kullanılan malzemelerin paketlemek,

f) Sterilizayon işleminden önce fiziksel veya kimyasal yöntemlerle malzemelerin temizlik ve dekontaminasyon işlemini yapmak,

g) Steril edilecek malzemeye göre kuru sıcaklık sterilizasyon yöntemi ile belirli süre ve sıcaklıkta uygulamak,

h) Steril edilecek malzemeye göre basınçlı buhar sterilizasyon yöntemi ile belirli süre ve sıcaklıkta uygulamak,

i) Steril edilecek malzemeye göre, düşük sıcaklıkta etilen oksit, formaldehit, gaz plazma, perasetik asit, radyasyon (ışınlama) yöntemleri ile sterilizasyon işlemlerini uygulamak,

j) Sterilizasyon işleminin etkin yapıldığının tespiti için ilgili testleri (fiziksel, kimyasal ve biyolojik testleri yapmak, sonuçlarını ve kayıtlarını almak,

k) Hazırlanan her malzemenin üzerinde belirtilen son kullanım tarihine kadar sterilliğin korunarak saklanması ve dağıtımını yapmak, l) Sterilizasyon ünitesinin aseptik teknik kurallar doğrultusunda temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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