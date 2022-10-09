Sterilize Pişirme Operatörü-Et Ve Balık Konservesi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sterilize Pişirme Operatörü-Et Ve Balık Konservesi görev tanımı nedir, Sterilize Pişirme Operatörü-Et Ve Balık Konservesi ne iş yapar, Sterilize Pişirme Operatörü-Et Ve Balık Konservesi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sterilize Pişirme Operatörü-Et Ve Balık Konservesi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sterilize Pişirme Operatörü-Et Ve Balık Konservesi Tanımı;

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Sterilize Pişirme Operatörü-Et Ve Balık Konservesi Maaşı Ne Kadar? 2022 Sterilize Pişirme Operatörü-Et Ve Balık Konservesi Maaşları

Sterilize Pişirme Operatörü-Et Ve Balık Konservesi maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Sterilize Pişirme Operatörü-Et Ve Balık Konservesi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sterilize Pişirme Operatörü-Et Ve Balık Konservesi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.99

Meslek Adı :

Sterilize Pişirme Operatörü-Et Ve Balık Konservesi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Konserve kutularına konulmuş et ve balıkların balık, pişirilmesi ve sterilize edilmesi işleminde kullanılan bir basınçlı kabı çalıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Sterilize Pişirme Operatörü (Et ve Balık Konservesi) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Pişirilecek ve sterilize edilecek et ve balık dolu kutuları basınç kazanına doldurarak ve su buharı veren ventileri açarak gerekli ısı ve basınç ayarlarını yapmak,

b) Belirli bir süre pişen konserveleri basınçlı kazandan çıkartarak ilgili kısma sevk etmek,

c) Basınçlı kazanın bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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