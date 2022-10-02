Sterotip Klişeci Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sterotip Klişeci maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Sterotip Klişeci iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Sterotip Klişeci iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Sterotip Klişeci Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sterotip Klişeci görev tanımı nedir, Sterotip Klişeci ne iş yapar, Sterotip Klişeci olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sterotip Klişeci mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sterotip Klişeci Tanımı;

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Sterotip Klişeci Maaşı Ne Kadar? 2022 Sterotip Klişeci Maaşları

Sterotip Klişeci maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sterotip Klişeci maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sterotip Klişeci iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Sterotip Klişeci İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7321.10

Meslek Adı :

Sterotip Klişeci

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Baskı Öncesi Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Dizgi kalıplarından sterotip usulüyle baskı klişeleri yapılmasında gerekli işlerin tamamını veya bir kısmını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sterotip Klişeci İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Dizgi kalıplarını hidrolik bir presin yatağına yerleştirmek,

b) Kalıbın üzerine papye maşe veya benzeri bir malzeme tabakası yerleştirerek presle döküm kalıbı yapmak,

c) Döküm kalıbını presten çıkarıp kenarlarını düzeltmek,

d) Döküm kalıbını ters yüzüne çevirip oyuklara kaba kağıt parçaları veya keçe doldurarak döküm sırasında kalıbın eğilmesine mani olmak,

e) Kalıbı ısıtarak bir döküm kasnağı içine yerleştirmek,

f) Erimiş hurufat metalini kasnağa dökerek klişeyi yapmak,

g) Metalin soğumasını bekleyip soğuyan klişeyi kasnaktan çıkarmak,

h) Baskıya hazırlamak üzere ve gereğine göre kenarlarını tıraşlayıp, düzeltmek, perdahlayıp klişeyi bükmek,

i) Bu klişe ile bir prova baskısı yapıp gerekirse yeni bir klişe dökmek,

j) Elle döküm kalıbı yapabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Sterotip Klişeci maaşlarına ek olarak sizlerde Sterotip Klişeci mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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