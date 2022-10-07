Strafor Enjeksiyon Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Strafor Enjeksiyon Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Strafor Enjeksiyon Makinesi Operatörü ne iş yapar, Strafor Enjeksiyon Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Strafor Enjeksiyon Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Strafor Enjeksiyon Makinesi Operatörü Tanımı;

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Strafor Enjeksiyon Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Strafor Enjeksiyon Makinesi Operatörü Maaşları

Strafor Enjeksiyon Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Strafor Enjeksiyon Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Strafor Enjeksiyon Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8142.26

Meslek Adı :

Strafor Enjeksiyon Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Plastik Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Strafor enjeksiyon makinesinden çıkan malzemelerin görsel kontrolünü yapıp malzemeleri modeline göre ayırarak ambalajlama bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Strafor Enjeksiyon Makinesi Operatörü; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş plan ve organizasyonu yapmak,

b) Strafor makinesi açmak ve makinenin günlük bakımını yapmak,

c) Makineyi çalıştırmak ve çıkan parçaları gözle kontrol ederek ayırmak,

d) Parçanın durumuna göre bantlamak veya rafya ile bağlamak,

e) Bantlanan veya bağlanan parçalar palete yüklemek,

f) Palet sayısı dolduğunda palet etiketine isim, tarih, vardiya belirtmek,

g) Saatte bir üretilen malzeme sayısını üretim proses kartına işlemek ve gün sonunda toplam sayıyı vardiya amirine bildirmek,

h) Gün sonunda strafor enjeksiyon makinesinin genel temizliği yaparak bir sonraki üretim için hazırlamak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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