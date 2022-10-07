Su Geçirmez Kağıt Torba Makinesioperatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Su Geçirmez Kağıt Torba Makinesioperatörü Tanımı;

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Su Geçirmez Kağıt Torba Makinesioperatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Su Geçirmez Kağıt Torba Makinesioperatörü Maaşları

Su Geçirmez Kağıt Torba Makinesioperatörü maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Su Geçirmez Kağıt Torba Makinesioperatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Su Geçirmez Kağıt Torba Makinesioperatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8143.22

Meslek Adı :

Su Geçirmez Kağıt Torba Makinesioperatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Su geçirmeyen (sıvı muhafazasına uygun) kağıt torbaları otomatik makinada imal etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Su Geçirmez Kağıt Torba Makinesi Operatörü,İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş emrini inceleyerek günlük üretilecek su geçirmez kağıt torba cinsini belirlemek,

b) Ürüne uygun kağıt rulosu, folyo rulosu ve bıçak değişimi yapmak,

c) Hammadde, yardımcı madde ve sarf malzemelerini talep ve temin etmek,

d) Hammadde, yardımcı madde ve sarf malzemelerini kullanıma hazır hale getirmek,

e) Su geçirmez kağıt torba makinesini üretime hazırlamak,

f) Isıtma rezistanslarını kullanıma hazırlamak,

g) Gıda boyası hazırlamak ve klişe rulosu değişimi yapmak,

h) Yapıştırma kenarı kıvırma ayarlarını yapmak,

i) Makine kumandasından ürün işlem kodunu seçerek onaylamak,

j) Kısa süreli deneme üretimi yaparak makinenin son ayarlarını tespit etmek,

k) Su geçirmez kağıt torba üretim işlemlerini gerçekleştirmek,

l) Makine arıza ve aksaklıklarını tespit etmek, bildirmek ve giderilmesini sağlamak,

m) Çıkan ürünleri tanımlı sayılarda palet üzerine istiflemek,

n) Paleti manuel olarak streçlemek,

o) Fire malzemeleri toplamak ve iade etmek,

p) İşi biten torba paletlerini sevkiyat bölümüne göndermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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