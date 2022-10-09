Su Hazırlama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Su Hazırlama İşçisi görev tanımı nedir, Su Hazırlama İşçisi ne iş yapar, Su Hazırlama İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Su Hazırlama İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Su Hazırlama İşçisi Tanımı;

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Su Hazırlama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Su Hazırlama İşçisi Maaşları

Su Hazırlama İşçisi maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Su Hazırlama İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Su Hazırlama İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8161.20

Meslek Adı :

Su Hazırlama İşçisi Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Su Hazırlama İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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