Su Presi Operatörü-Metal Boru İmalatı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Su Presi Operatörü-Metal Boru İmalatı görev tanımı nedir, Su Presi Operatörü-Metal Boru İmalatı ne iş yapar, Su Presi Operatörü-Metal Boru İmalatı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Su Presi Operatörü-Metal Boru İmalatı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Su Presi Operatörü-Metal Boru İmalatı Tanımı;

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Su Presi Operatörü-Metal Boru İmalatı Maaşı Ne Kadar? 2022 Su Presi Operatörü-Metal Boru İmalatı Maaşları

Su Presi Operatörü-Metal Boru İmalatı maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Su Presi Operatörü-Metal Boru İmalatı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Su Presi Operatörü-Metal Boru İmalatı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.65

Meslek Adı :

Su Presi Operatörü-Metal Boru İmalatı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İmal edilen borularda tazyikli su basarak boruların delik ve çatlak kısımlarını tespit eden bir su presini çalıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Su Presi Operatörü (Metal Boru İmali) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Presin su ve hava vanalarını açıp kontrol edilecek boruları sehpa üzerinde hazırlamak,

b) Boruların çap ölçülerine göre seçtiği lastik başlıkları presin başlıklarına takmak,

c) Boruları prese yerleştirip içlerinden tazyikli su geçirmek,

d) Borularda su sızıntısı yapan kısımları işaretlemek,

e) Kontrolü yapılan boruları çıkarmak için su ve hava vanalarını kapatmak,

f) Boruları presten alıp arızalı olan boruları ilgili kısımlara göndermek,

g) İş bitiminde makinenin bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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