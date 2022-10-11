Su Sayaç Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Su Sayaç Montaj İşçisi görev tanımı nedir, Su Sayaç Montaj İşçisi ne iş yapar, Su Sayaç Montaj İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Su Sayaç Montaj İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Su Sayaç Montaj İşçisi Tanımı;

__

Su Sayaç Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Su Sayaç Montaj İşçisi Maaşları

Su Sayaç Montaj İşçisi maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Su Sayaç Montaj İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Su Sayaç Montaj İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8211.20

Meslek Adı :

Su Sayaç Montaj İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar Meslek Grubu :

Montajcılar Meslek Birim Grubu :

Mekanik Makine Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Su Sayaç Montaj İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?