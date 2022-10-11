Su Sayac Sökme Takma Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Su Sayac Sökme Takma Elemanı görev tanımı nedir, Su Sayac Sökme Takma Elemanı ne iş yapar, Su Sayac Sökme Takma Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Su Sayac Sökme Takma Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Su Sayac Sökme Takma Elemanı Tanımı;

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Su Sayac Sökme Takma Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Su Sayac Sökme Takma Elemanı Maaşları

Su Sayac Sökme Takma Elemanı maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Su Sayac Sökme Takma Elemanı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Su Sayac Sökme Takma Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8219.25

Meslek Adı :

Su Sayac Sökme Takma Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar Meslek Grubu :

Montajcılar Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Montajcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Abonere ait su sayaçlarının borç, abone değişikliği vb. nedenlerde açma kapama işlemlerini yerine getirme bilgi ve becerisine sahip kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Su Sayacı Sökme Takma Elemanı, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kapama işlemi ile ilgili iş emirlerini almak,

b) Kapama iş emirleri sokak bazında düzenlemek,

c) Kapama işlemini için gerekli olan kör tapa vb. malzemeleri hazırlamak,

d) Kör tapa veya prizden ve şube yolundan kapama yöntemlerinden biriyle yapmak,

e) Sayaç durum bilgilerini iş emrine işlemek,

f) Yapılan kapama iş emirleri zimmetle idareye teslim etmek,

g) Su açma işlemleri ile ilgili iş emrini almak,

h) Sistemsel açma iş emri oluşturmak,

i) İş emrine göre kapalı suyu açmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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