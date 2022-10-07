Su Sondaj Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Su Sondaj Operatörü maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Su Sondaj Operatörü iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Su Sondaj Operatörü iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Su Sondaj Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Su Sondaj Operatörü görev tanımı nedir, Su Sondaj Operatörü ne iş yapar, Su Sondaj Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Su Sondaj Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Su Sondaj Operatörü Tanımı;

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Su Sondaj Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Su Sondaj Operatörü Maaşları

Su Sondaj Operatörü maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Su Sondaj Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Su Sondaj Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Su Sondaj Operatörü İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8113.15

Meslek Adı :

Su Sondaj Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kuyu Açma Ve Sondaj Makineleri Operatörleri Ve İlgili Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Su Sondaj Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, sondaj makine ve ekipmanlarının kontrol, bakım ve montajlarını yaparak, su kuyusu delme ve üretime hazırlama işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Su Sondaj Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Sondaj malzemelerini temin etmek ve araç, gereç ve ekipman ihtiyacını belirlemek,

b) Sondaj borularını,sondaj hortumlarını ve halatlarını kontrol etmek,

c) Swiveli, kule kaldırma pistonlarını ve manevra başlıklarını kontrol etmek,

d) Slipleri ve elevatörleri kontrol etmek,

e) Yağ, yakıt ve su seviyelerini kontrol etmek,

f) Çamur jetini, tabancalarını ve pompasını kontrol etmek,

g) Frenler ve ağırlık saatini kontrol etmek,

h) Hidrolik hatlarını ve rtari kafasını, kuyu dibi çekicini (down the hole hammer) kontrol etmek,

i) Sondaj ekipman ve elemanlarının bakımını yapmak,

j) Sondaj makinesini sondaj koordinatlarının üzerine getirmek ve teraziye almak,

k) Sondaj kulesini kaldırmak ve şakül ayarını yapmak,

l) Çamur hatlarını,çamur hortumlarını ve kuyu dibi çekicini bağlamak,

m) Su kuyusu delmek için sondaj sıvısı hazırlamak,

n) Sondaj dizinine stablizerleri, sonda matkabını, sondaj borusu ve elemanlarını bağlamak,

o) Çamur pompasını çalıştırmak, sondaj dizinini döndürmek ve sondaj dizisi manevrası yapmak,

p) Kuyuda sıkışan sondaj dizisini kurtarmak,

q) Su kuyusunu üretime hazırlamak için teçhiz ve çakıl borularını kuyuya indirmek,

r) Kolon ve hava borularını techiz borusunun içine indirmek ve akıtma başlığı bağlamak, kuyuya hava basmak,

s) Kuyuya su pompası indirmek ve su numunesi almak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Su Sondaj Operatörü maaşlarına ek olarak sizlerde Su Sondaj Operatörü mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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