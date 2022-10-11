Su Taşıyıcı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Su Taşıyıcı görev tanımı nedir, Su Taşıyıcı ne iş yapar, Su Taşıyıcı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Su Taşıyıcı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.
Su Taşıyıcı Tanımı;
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Su Taşıyıcı Maaşı Ne Kadar? 2022 Su Taşıyıcı Maaşları
Su Taşıyıcı maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Su Taşıyıcı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Su Taşıyıcı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
9624.01
Meslek Adı :
Su Taşıyıcı
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Nitelik Gerektirmeyen Meslekler
Meslek Alt Ana Grubu :
Çöpçüler Ve Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar
Meslek Grubu :
Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar
Meslek Birim Grubu :
Su Taşıyıcılar Ve Yakacak Odun Toplayıcılar
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Okur Yazar
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
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