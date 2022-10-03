Su Ürünleri Gıda İşleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Su Ürünleri Gıda İşleme İşçisi görev tanımı nedir, Su Ürünleri Gıda İşleme İşçisi ne iş yapar, Su Ürünleri Gıda İşleme İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Su Ürünleri Gıda İşleme İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Su Ürünleri Gıda İşleme İşçisi Tanımı;

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Su Ürünleri Gıda İşleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Su Ürünleri Gıda İşleme İşçisi Maaşları

Su Ürünleri Gıda İşleme İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Su Ürünleri Gıda İşleme İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Su Ürünleri Gıda İşleme İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7511.02

Meslek Adı :

Su Ürünleri Gıda İşleme İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kasaplar, Balık Satıcıları Ve Benzer Gıda Hazırlama İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Denizler, iç sular ve suni olarak yapılmış havuz, baraj, gölet, dalyan ve çiftlik gibi tesislerde yetiştirilen veya avlanan su ürünlerini özelliğine göre temizleyen, işleyen, ürünü şoklayan ve paketleme işlemlerini yapan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Su Ürünleri Gıda İşleme İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük iş planı ve iş organizasyonu yapmak,

b) Su ürünlerinin temizlenme özelliğine göre temizliğini yapmak,

c) Su ürünlerinin ön işleme işlemlerini uygulamak,

d) Su ürünlerini işlemek,

e) İşlenmiş su ürünlerinin paketlemek ve etiketlemek,

f) İşlenen ürünlerin soğuk zincir ve şoklama kurallarına uygun olarak muhafazasını sağlamak,

g) Çalıştığı ortamda sağlık ve hijyen kurallarına uymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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