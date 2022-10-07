Su Verici (Metal) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Su Verici (Metal) görev tanımı nedir, Su Verici (Metal) ne iş yapar, Su Verici (Metal) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Su Verici (Metal) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Su Verici (Metal) Tanımı;

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Su Verici (Metal) Maaşı Ne Kadar? 2022 Su Verici (Metal) Maaşları

Su Verici (Metal) maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Su Verici (Metal) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Su Verici (Metal) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.58

Meslek Adı :

Su Verici (Metal)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sertleştirilmiş çelik eşyayı fırında tekrar ısıtmak ve soğutmak suretiyle metali daha sert, daha dayanıklı veya daha esnek bir hale getiren kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Su Verici (Metal) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Metal eşyayı fırına veya veya kurşun banyosuna yahut tavlama yağına koymak,

b) Metal eşyayı istenilen dereceye kadar ısıtmak gayesiyle sıcaklığı düzenlemek,

c) Sıcaklık derecesini pirometre ile tayin etmek,

d) Metal eşyayı belirli bir süre sonra fırından veya banyodan çıkarmak,

e) Su, yağ veya tuzlu su içinde tavlamak yahut yavaş surette soğumaya terk ederek soğuyan metal eşyayı tavlama ortamından çıkarmak,

f) Fırının doldurulması ve metalin tavlanması işlerinde yardımcı olarak çalışan işçilere nezaret edebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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