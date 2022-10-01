Sualtı Kaynakçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sualtı Kaynakçısı görev tanımı nedir, Sualtı Kaynakçısı ne iş yapar, Sualtı Kaynakçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sualtı Kaynakçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sualtı Kaynakçısı Tanımı;

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Sualtı Kaynakçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Sualtı Kaynakçısı Maaşları

Sualtı Kaynakçısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sualtı Kaynakçısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sualtı Kaynakçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7212.17

Meslek Adı :

Sualtı Kaynakçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kaynakçılar Ve Oksi-Gaz Alevli Kesimciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Limanlardaki iskele ayaklarının kontrolünü, ihtiyaç duyulan koruma sistemlerinin kaynakla montesini, gemilerin su altında kalan saçlarında meydana gelen delinmelerin onarımını, deniz inşaatlarının yapılmasında ihtiyaç duyulan her türlü kaynak işlemini su altında yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sualtı Kaynakçısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İhtiyaç duyulan tüm dalış malzemelerini temin etmek,

b) Kaynak yapılacak yerin temizliğini ve hazırlığını yapmak,

c) Kaynak yapılacak yerin keşif işlemlerini yapmak,

d) Hazırlanan yerin sualtı kaynağını yapmak ve temizlemek,

e) İşin bitiminde gerekli raporlama işlemini yapmak,

f) Yapılan kaynak zeminin koruyucu boya ile yeniden boyanmasını sağlamak (su izolasyonunu sağlamak),

g) Gerektiğinde su altında, oksijenle kesim işlemlerini yapmak,

h) Gemi imalatında ağır büyük gemi gövdelerini su üstünde yüzdürerek kaynakla birbirine bağlamak, gemilerin kesilerek su üstünde uzatılmalarını sağlamak

i) Su altında yapılan montaj bakım onarım çalışmalarında kaynak yapmak,

j) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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