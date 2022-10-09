Sucuk Dolum Makinesi Operatörü(Klipsleme) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Sucuk Dolum Makinesi Operatörü(Klipsleme) Tanımı;

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Sucuk Dolum Makinesi Operatörü(Klipsleme) Maaşı Ne Kadar? 2022 Sucuk Dolum Makinesi Operatörü(Klipsleme) Maaşları

Sucuk Dolum Makinesi Operatörü(Klipsleme) maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Sucuk Dolum Makinesi Operatörü(Klipsleme) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sucuk Dolum Makinesi Operatörü(Klipsleme) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8161.23

Meslek Adı :

Sucuk Dolum Makinesi Operatörü(Klipsleme)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hazırlanan sucuk içi karışımını uygun ebatta suni bağırsaklara doldurup klipsleme makinesi ile bağırsak uçlarını kapatan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sucuk Dolum Makinesi Operatörü(Klipsleme);İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hazırlanan sucuk içi hamurunu otomatik dolum makinesinin haznesine aktarmak.

b) İstenilen ebatta suni bağırsaklara doldurup klipsleme makinesi ile bağırsak uçlarını kapatmak.

c) Fırınlama ünitesine gönderilmek üzere sevk araçlarına yüklemek,

d) Dolum makinesi ve klipsleme makinesinin günlük temizlik ve bakımını yapmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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