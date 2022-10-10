Sucuk Paketleme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Sucuk Paketleme Makinesi Operatörü Tanımı;

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Sucuk Paketleme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Sucuk Paketleme Makinesi Operatörü Maaşları

Sucuk Paketleme Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Sucuk Paketleme Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sucuk Paketleme Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8183.32

Meslek Adı :

Sucuk Paketleme Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Paketleme, Şişeleme Ve Etiketleme Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İmalattan paketlemeye uygun hale gelen sucukları paketleme makinesi ile paketleyen ve vakumlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sucuk Paketleme Makinesi Operatörü; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Paketlenecek sucukları cinsine ve gramajına göre, kullanılacak olan paketleme makinelerinin gerekli ayarlarını yapmak, makineleri paketleme işi için hazır hale getirmek

b) Paketleme makinesine ambalajları yerleştirmek,

c) Paketlemesi yapılacak olan sucukların paketleme makinesinin yanına getirmek,

d) Kullanma talimatına uygun olarak paketleme makinesini devreye alarak çalıştırmak ve gerekli sucuk paketleme işlerini zamanın da yapmak,

h) Gideremediği arıza ve aksaklıkları amirlerine bildirerek giderilmesini sağlamak,

i) Gerektiğinde makinelerdeki şekil ve gramaj ayar değişim işlerini yapmak,

j) Paketleme işlemi biten sucukları sevkiyata hazırlamak,

k) Departmanındaki makine, cihaz ve donanımların bakım ve basit onarımlarını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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