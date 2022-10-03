Sucuk ve Salam Fırınlama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sucuk ve Salam Fırınlama İşçisi görev tanımı nedir, Sucuk ve Salam Fırınlama İşçisi ne iş yapar, Sucuk ve Salam Fırınlama İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sucuk ve Salam Fırınlama İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sucuk ve Salam Fırınlama İşçisi Tanımı;

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Sucuk ve Salam Fırınlama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Sucuk ve Salam Fırınlama İşçisi Maaşları

Sucuk ve Salam Fırınlama İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sucuk ve Salam Fırınlama İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sucuk ve Salam Fırınlama İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7511.29

Meslek Adı :

Sucuk ve Salam Fırınlama İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kasaplar, Balık Satıcıları Ve Benzer Gıda Hazırlama İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Dolum ünitesinden gelen sucuk ve salamları uygun sıcaklıklarda fırınlarda kurumasını sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sucuk ve Salam Fırınlama İşçisi; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Dolumu tamamlanan ürünlerin pişirme arabalarına alınmasını sağlamak.

b) Pişirmeye hazırlanan arabaların fırınlara alınması ve uygun ısı programı verilerek pişirilmesini sağlamak.

c) Pişirilen ürünleri dinlendirildikten sonra etiketleme ünitesine sevkini sağlamak.

d) Departmanındaki makine, cihaz ve donanımların bakım ve basit onarımlarını yapmak,

e) Temizlik ve hijyen kurallarına uymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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