Süpürgeci (temizlik işçisi) - cadde, sokak vb. Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Süpürgeci (temizlik işçisi) - cadde, sokak vb. maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Süpürgeci (temizlik işçisi) - cadde, sokak vb. pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Süpürgeci (temizlik işçisi) - cadde, sokak vb. nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Süpürgeci (temizlik işçisi) - cadde, sokak vb. olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Süpürgeci (temizlik işçisi) - cadde, sokak vb. Maaşı Ne Kadar? 2022 Süpürgeci (temizlik işçisi) - cadde, sokak vb. Maaşları

Süpürgeci (temizlik işçisi) - cadde, sokak vb. maaşı ortalama olarak aylık 6276,5_TL'dir. En düşük Süpürgeci (temizlik işçisi) - cadde, sokak vb. maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8300_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Süpürgeci (temizlik işçisi) - cadde, sokak vb. iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9613.05

Meslek Adı :

Süpürgeci (Temizlik İşçisi) - Cadde, Sokak vb.

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Çöpçüler Ve Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Çöpçüler

Meslek Birim Grubu :

Sokak, Park Ve Benzeri Halka Açık Yerleri Süpürenler Ve İlgili İşçiler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Süpürgeci (Temizlik İşçisi) - Cadde, Sokak vb., işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getiri

r. Güncel Meslek : EVET

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